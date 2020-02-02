البولندي سوسنواسكي يتوج ببطولة «محاربي الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشفت النسخة العاشرة من بطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة،عن بطل جديد؛ وذلك بتتويج المقاتل البولندي العملاق ماسي سوسنواسكي بالجائزة الكبرى، وأقيمت المنافسات بصالة مبادلة أرينا، وجاء فوز سوسنواسكي، بعد استسلام المصري إبراهيم الصاوي؛ عقب تعرضه لحركة الخنق الخلفية.

توج الفائزين ، الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وطارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي، المدير التنفيذي.

وخطف البولندي ماسي سوسنواسكي لقب الجائزة الكبرى، وكان من المقرر أن يواجه فيه المقاتل اللبناني رومان وهبة؛ لكنه اعتذر في اليوم الأخير للإصابة، وحل محله المصري إبراهيم الصاوي.

وتمكن المقاتل البولندي بيتر كوبيرسكي من الفوز بصعوبة على نظيره العراقي أحمد صعب في فئة الوزن الحر تحت 82 كجم، وفي النزال الثاني فازت المقاتلة الكندية كورين لافرامبوا في وزن الديك على نظيرتها السويدية كورنيليا هولم الشهيرة بكوني فيوتشر بقرار الحكم؛ بعد انتهاء الجولات الثلاث في ظل عدم استسلام أي واحدة منهن.

وفي النزال الثالث تغلب الفلسطيني عمر حسين على منافسه الأوكراني فاتيلي ستويان بقرار الحكم في الوزن المتوسط.

وفي النزال الرابع بفئة الوزن المتوسط أيضاً تمكن اللبناني جوش توجو من تحقيق الفوز على اللاعب الأوزبكستاني على دويوسنوف بقرار الحكم وفي النزال الخامس الذي تم تخصيصه لوزن «الذبابة» تمكن البرازيلي ايزاك بامينتال من تحقيق الفوز بأول ضربة قاضية فنية في البطولة، بعد تغلبه على منافسه الفلبيني دلفين ناوين.

وفي النزال السادس الذي تم تخصيصه للوزن الحر تحت 80 كجم تمكن المقاتل البريطاني الشرس سيب يوبانك من تحقيق الفوز بالضربة القاضية الفنية على نظيره المصري محمد المقدم وتستمر النهايات السريعة للنزالات بالضربة القاضية الفنية في النزال السابع؛ حيث فاز بها المقاتل الإماراتي محمد يحيى نادر على نظيره المصري نعمان رمضان في الجولة الثانية.

وفي النزال الثامن الذي تم تخصيصه لفئة الوزن الخفيف تمكن المقاتل الألماني ألين عمر من تحقيق الفوز على الفلبيني ريدون روميرو بالاستسلام،وفي النزال التاسع الذي تم تخصيصه للوزن المتوسط فاز الفنلندي جوهو فالاما بقرار الحكم على اللبناني أحمد لبان، وفي النزال العاشر لوزن الريشة فاز الجزائري إلياس بودغدامي على المقاتل الأمريكي أوستين أرنيت.

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل أبطال العالم المصنفين في مختلف الفئات؛ يؤكد أن بطولة محاربي الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن قائمة ال22 مقاتلاً يتم اختيارها بصعوبة من بين مئات المتقدمين الراغبين في التواجد بالحدث.

وقال الهاشمي:أكثر ما يسعدنا أن هذه الرياضة أصبح لها قاعدة جماهيرية بالدولة، وأن هناك الكثير من المهتمين من مختلف شرائح المجتمع يحرصون على التواجد في نزالاتها.

وبعد فوزه أكد اللاعب الإماراتي محمد يحيى أنه فخور بالنتائج التي يحققها في البطولة، وبالفوز على منافس قوي مثل نعمان رمضان.وفي سياق متصل أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، أنه فخور بالمكتسبات التي حققتها محاربي الإمارات بعد الجولات العشر الماضية، وأن أكبر مكسب هو استقرار مواعيد تنظيم الجولات بعد زيادتها، وأنه يدرس حالياً عدداً من العروض المقدمة له من خارج الدولة؛ لتنظيمها في عدد من المدن الخارجية.