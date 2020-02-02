مكتوم بن محمد: الإمارات والسعودية معاً دائماً وأبداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بمناسبة فوزه بكأس خادم الحرمين للقدرة.

وكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد عبر حسابه في «تويتر»: «فوز أخي حمدان بن محمد ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في محافظة العلا ببلدنا الثاني السعودية فخر لنا جميعاً، والأجمل من الفوز، المحبة الكبيرة التي لمسناها وسط أهلنا في السعودية. دام عز قيادتينا وشعبينا، ودامت المحبة في القلوب. الإمارات والسعودية معاً، دائماً وأبداً».

من جهته، كتب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية: «الناموس لأخي حمدان فوزه في بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة في العلا.. الفوز واحد»، حيث وضع سموه علمي الإمارات والسعودية، للإشارة إلى أن الفوز واحد.