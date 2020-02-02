اليونايتد يستعير «راعي اليتامى».. ورونالدو ساعد في انتقال فيرنانديز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

أعلن نادي مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من سوق التنقلات الشتوية استعارة النيجيري أوديون إيجالو (30 عاماً) من ناديه الصيني شنغهاي شينهوا مقابل 3 ملايين إسترليني لفترة 6 أشهر لتعويض غياب الإنجليزي ماركوس راشفورد المصاب في الظهر.

وسيدفع اليونايتد 100 ألف إسترليني أسبوعياً للاعب وهي جزء من أجره (300 ألف استرليني أسبوعياً) في الدوري الصيني، ولعب إيجالو في واتفورد وسجل 40 هدفاً في 100 مباراة قبل بيعه مقابل 22 مليون استرليني لشنغهاي، وتحمس مشجعو اليونايتد لخبر استعارة المهاجم الذي يوصف في نيجيريا ب«راعي اليتامى» إذ بنى «دار إيجالو للأيتام» ويرعى مالياً 45 أرملة.

كان إيجالو بسن ال17 عندما ترك بلاده ليلاحق حلمه الكروي، لكنه لم ينس جذوره وافتتح في أواخر عام 2017 دار الأيتام في ضاحية ليجون شمال العاصمة لاجوس بكلفة مليون استرليني وتضم 40 طفلاً بقسمين منفصلين للفتيات والأولاد حيث يتلقون الرعاية حتى سن ال18.

وعلق إيجالو الذي يتلقى دعماً من زملائه في المنتخب على طفولته في آجونل الفقيرة: «كانت الحياة صعبة هناك وقطعت وعداً على نفسي أن أرد الدين لمجتمعي إذا ما حققت نجومية في الكرة. كانت حياتي صعبة مع وجود والدي فما بالك بحال الأيتام هناك».

على باب الدار توجد رسمة لإيجالو وهو يحتفل رافعاً ذراعيه إلى السماء وتحتها كتب «الله قادر»، ويعلق: «أحلم بترك بصمة في حياة الناس والدار خطوة على الاتجاه الصحيح، تقدم دروساً في العلوم والكرة».

رونالدو وبرونو

وفي سياق متصل، أكد صفقة مانشستر يونايتد الجديدة البرتغالي برونو فيرنانديز (25 عاماً) على لعب مواطنه كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس دوراً في صفقة انتقاله من سبورتينج لشبونة مقابل 55 مليون إسترليني، وقال لاعب الوسط في مقابلة مع قناة النادي التلفزيونية: «تحدثت مع رونالدو عن مانشستر يونايتد، لقد أثنى على النادي وقال لي إنه بدأ يعيش حلمه هنا وأصبح لاعباً مميزاً، أعتقد أنه سعيد بانتقالي وقال لي المدرب سولسكاير إنه هو الآخر تحدث مع رونالدو عني وأثنى علي. كريستيانو يلعب معي في المنتخب ويعرفني جيداً وأنا أريد السير على خطاه لكن أريد في نفس الوقت كتابة تاريخي الخاص. كنت أشجع اليونايتد عندما كان رونالدو لاعباً فيه والآن هو أفضل لاعب في العالم، لعب 15 عاماً في قمة مستواه ومن الصعب تكراره».

وتابع فيرنانديز الذي تدرب مع زملائه الجدد: «أعرف ناني (نجم اليونايتد السابق) أيضاً، كان كابتن سبورتينج لشبونة وتعلمت منه وبعث لي رسالة هنأني فيها بالصفقة. بيرناردو سيلفا (نجم سيتي) هنأني أيضاً برسالة وقال لي: كنت محظوظاً لأنك لم تلعب ضدي، وأنا قلت له أنت المحظوظ لأنني لو لعبت ضدك لعاقبتك».

واختار اللاعب القميص رقم 18 على خطى الأسطورة بول سكولز بعد ترك آشلي يونج (المعار لإنتر ميلان) الرقم، وقال فيرنانديز: «هناك الكثير من الأسباب لاختياري الرقم 18 فهو رقم سكولز وعيد ميلاد زوجتي. في السنوات الثلاث الأخيرة لعبت بالرقم 8 لأن والدي لعب بهذا الرقم وهو يوم عيد ميلادي».

وعلى الضفة الأخرى من بحر الشمال، عبرت الصحافة الإسبانية عن انزعاجها من تأجيل أيقونة برشلونة ليونيل ميسي تمديد عقده الذي ينتهي في 2021 وكتبت: «نعرف أن ميسي يحب برشلونة لكن علمنا أنه يريد التمديد عاماً بعد آخر مع الاحتفاظ بحقه في الغاء العقد في 30 يونيو/ حزيران كل عام».

وكشفت التقارير عن وضع شرط جزائي في عقد الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو الذي سيلحق بالفريق في الأول من يوليو/ تموز المقبل من سبورتينج براجا بقيمة 500 مليون يورو. شرط اللاعب في عقده حتى 2025 هو ثالث أعلى شرط بعد جريزمان (800 مليون يورو) وميسي (700 مليون يورو)، لكنه يتساوى مع شرط بيكيه وبوسكيتس وأومتيتي وسيرجيو روبرتو وجوردي ألبا.

وتوصل برشلونة لاتفاق رسمي مع بالميراس بخصوص ماثيوز فيرنانديز مقابل 7 ملايين يورو لكن لاعب الوسط البرازيلي الذي سيلحق بالفريق في الأول من يوليو بعقد حتى 2025 مثل ترينكاو سيلعب بعقد إعارة مع بلد الوليد حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

أما الكونغولي سيدريك باكامبو، مهاجم نادي بكين جوان الصيني، فقد كان قريباً من اللعب لبرشلونة، قبل أن تفشل الصفقة، وكان غريباً أن يطلب اللاعب من موقع «ترانسفير ماركت» الخاص بالانتقالات، تغيير صفة النادي إلى «أوشك على اللحاق ببرشلونة». وغرد جريزمان لباكامبو: «مهما حصل، نحمد الله على كل شيء، ونراك لاحقاً».

واتفق برشلونة على شراء لاعب فياريال السابق لكنه ما إن حلق من مطار كوريا الجنوبية بعد إيقاف تدريبات الدوري في الصين بسبب وباء كورونا حتى اتصل به المدير الرياضي أبيدال وقال إنه توجه لشراء هدف آخر. ويبدو من تغريدة جريزمان وسحب الصفقة في اللحظة الأخيرة أن سبب إلغائها الخوف من فيروس كورونا.