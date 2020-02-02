الهلال يسترد صدارة الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استرد الهلال صدارة دوري المحترفين السعودي بعد أسبوع من فقدها لمصلحة غريمه النصر عندما فاز على مضيفه أبها 2-1 مستفيداً من تعثر النصر بالتعادل أمام ضمك (1-1).

ورفع الأزرق رصيده إلى 35 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن النصر بينما بقي أبها ثامناً برصيد 23 نقطة.

سجل هدفي الهلال البيروفي كاريلو والفرنسي غوميز،بينما جاء هدف أصحاب الأرض عن طريق اندريا تاسيما.

وحسم التعادل الأبيض موقعة الحزم وضيفه التعاون ليرفع الأخير رصيده إلى 27 نقطة وتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن الوحدة وغريمه الرائد الذي بدوره تعادل مع ضيفه الاتحاد 1-1 بعد أن تقدم أحمد الزين للرائد بهدف سينمائي (50) ولحق الأرجنتيني ليوناردو خيل بالتعادل للاتحاد من تسديدة قوية (80).

على صعيد متصل، أقفلت فترة الانتقالات الشتوية في السعودية نافذتها منتصف ليلة الجمعة على 81 صفقةمنها 24 صفقة تعاقد أجنبي مقابل 57 صفقة محلية.

وتصدر ضمك التعاقدات ب14 صفقة بينما كان الهلال والفيحاء الأقل بصفقتين فقط.

وشهدت اللحظات الأخيرة عودة المهاجمين نايف هزازي ومختار فلاتة للواجهة بتعاقدهما مع العدالة والشعلة بعد فترة انقطاع طويلة عن كرة القدم.

ويعتبر تعاقد الأرجنتيني ايفر بانيجا مع الشباب هو الأغلى أجنبياً (15 مليون يورو) وتعاقد النصر مع لاعب القادسية خالد الغنام الأغلى محليا (33 مليون ريال).