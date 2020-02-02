شكرا لقرائتكم خبر عن ريال يحسم ديربي مدريد مع أتلتيكو ويعزز صدارته لـ «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن ريال مدريد البقاء جولة جديدة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-صفر، أمس ضمن المرحلة الثانية والعشرين.واستحق ريال فوزه ليبتعد بفارق 6 نقاط عن برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين والذي يستقبل ليفانتي الثالث عشر اليوم الأحد.وسجل هدف الفوز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متابعاً عرضية مواطنه فيرلان مندي (56)، ومسجلاً هدفه الثالث عشر هذا الموسم بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ومتصدر الترتيب.وتابع ريال نتائجه الجيدة محققاً فوزه الرابع توالياً في الليجا، ليرفع رصيده إلى 88 فوزاً مقابل 39 خسارة و37 تعادلاً مع أتلتيكو في الدوري، فيما كانت المواجهة الأخيرة بينهما في الكأس السوبر في السعودية ، وقد تخطى ريال خصمه بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما سلباً في النهائي.وأبقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي حقق فوزه الأول في الديربي على ملعب «سانتياغو برنابيو»، جناحه الدولي الويلزي غاريث بايل خارج القائمة.في المقابل، تابع أتلتيكو مدريد خامس الترتيب تخبطه بعد سقوطه على أرض إيبار صفر-2 وتعادله سلباً مع ليغانيس على أرضه في المرحلتين الأخيرتين، علماً بأنه ودّع سابقة كأس الملك الأسبوع الماضي من دور ال32 بعد الخسارة أمام فريق كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 1-2.وفي إنجلترا، واصل فريق ليفربول زحفه نحو لقبه الأول منذ ثلاثة عقود، بفوزه الكبير على ضيفه ساوثمبتون 4-صفر، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل الأهداف أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين (47)، جوردان هندرسون (60)، والمصري محمد صلاح هدفين (72 و90). وهو الفوز العشرون توالياً لليفربول على أرضه ليعادل بذلك رقم مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، والذي حققه بين عامي 2011 و2012.ولم يخسر بطل أوروبا طيلة البطولة أي نقطة على أرضه، كما انه لم يفرط سوى بنقطتين من أصل 75 ممكنة في مجمل المباريات، وذلك بتعادله مع مانشستر يونايتد في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بهدف لمثله، فيما تعود خسارته الأخيرة إلى الثالث من يناير 2019 حينما سقط أمام مانشستر سيتي 1-2.ووسع ليفربول الفارق إلى 22 نقطة موقتاً، مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه توتنهام الأحد.وبات ليفربول بحاجة إلى 21 نقطة فقط من المباريات ال13 المتبقية من عمر البطولة ليضمن لقبه التاسع عشر، وإذا ما استمر الريدز بالسير على نفس المنوال من الانتصارات المتتالية فإنه سيكون قادرا على حسم اللقب في المرحلة الثانية والثلاثين أي قبل ست جولات من نهاية الدوري الممتاز.

روديجر ينقذ تشيلسي

وخرج تشيلسي بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه ليستر سيتي بفضل ثنائية لمدافعه الألماني انتونيو روديغر.

وفشل ليستر بسبب هذا التعادل بتضييق الخناق على مانشستر سيتي الثاني وبات يبتعد عنه بفارق نقطتين في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، فيما أتاح تشيلسي الفرصة لكل من توتنهام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد للاقتراب منه في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال، إذ في رصيده 41 نقطة مقابل 34 لكل من الفرق الثلاثة الأخرى.

وفي خطوة غريبة، أبقى المدرب فرانك لامبارد الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا على مقاعد البدلاء وأشرك بدلاً منه الأرجنتيني ويلي كاباييرو في التشكيلة الاساسية.

وبات كاباييرو (38 عاماً و126 يوماً) أكبر لاعب يخوض منافسات ال «بريمير ليج» هذا الموسم وفق موقع اوبتا للإحصاءات.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عبر روديجر،

وعادل الشاب هارفي بارنز لفريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، سرعان ما تقدم ليستر بالنتيجة عن طريق المدافع بن شيلويل، ثم سجل روديجر هدفه الشخصي الثاني وللبلوز، ليصبح أول مدافع يسجل ثنائية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ جون تيري امام فولهام عام 2013.

وقاد الكولومبي ييري مينا فريقه إيفرتون للفوز 3-2 على مضيفه واتفورد بعدما كان متأخراً صفر-2، وسجل مينا هدفين في الوقت الضائع من الشوط الأول (45+1 و45+4) بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم واتفورد بهدفين للإيطالي ادم ماسينا (10) والأرجنتيني روبيرتو بيريرا (42)، ليسجل تيو والكوت هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.