كايزر: الوحدة أصبح أقوى من الذهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير



توقع الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، أن تكون مواجهة الليلة أمام الوحدة صعبة كعادة جميع مباريات الديربي، مبيناً أن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الجزيرة 2- 3، وأن الوحدة حالياً أصبح أقوى بعد التعاقدات الكبيرة، ومنطقياً سيكون المنضمون أقوى من الذين استغنى عنهم الفريق.

وأوضح أن غياب المدافع محمد فوزي اليوم سيكون بسبب الإصابة، وليس بداعي تلبية الخدمة الوطنية كما يشاع. ونفى كايزر أن يكون الجزيرة أصبح يبحث عن الفوز في المباريات أكثر من الأداء الجيد كما تحدث البعض بعد الفوز على الظفرة في المباراة السابقة، مشدداً على أنه لن يغامر في خياراته في التشكيلة في مباراة الليلة، وسيدفع باللاعب الأكثر جاهزية للمشاركة، وسيجري بعض التعديلات التكتيكية مثلما حدث في المباراة السابقة، من أجل التفوق على الوحدة داخل الملعب.