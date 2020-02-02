كينن تحصد باكورة ألقابها الكبرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مشهد لم يتوقعه أحد ربما قبل انطلاق المنافسات، توجت الأمريكية الصاعدة صوفيا كينن أمس بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها الصعب في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الإسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب بطولتي غراند سلام بنتيجة 4-6، 6-2 و6-2.

ولم يسبق لكينن (21 عاماً) المصنفة 14 في البطولة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيحة في رولان جاروس الفرنسية العام الماضي، إلا إنها خالفت كل التوقعات في ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، بدءاً من مواطنتها الصاعدة كوكو غوف في الدور الرابع وصولاً إلى المصنفة أولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي في نصف النهائي.

وباتت كينن (21 سنة و80 يوماً) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت الكأس عام 2008 عن عمر 20 عاماً و283 يوماً، وأصغر ب22 يوماً من اليابانية ناومي اوساكا حين توجت باللقب العام الماضي.وقالت كينن بعد الفوز «حلمي أصبح حقيقة، لا يمكنني أن أصف هذا الشعور، إذا لديكم أحلام، اسعوا وراءها، بإمكانها أن تتحقق». وتابعت اللاعبة المولودة في العاصمة الروسية موسكو قبل أن تنتقل إلى ولاية فلوريدا «الأسبوعان الماضيان كانا الأفضل في حياتي».