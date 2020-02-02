شكرا لقرائتكم خبر عن «نساء العرب»تروي مسيرة التطور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «نساء العرب»تروي مسيرة التطور
تاريخ النشر: 02/02/2020
يتضمن برنامج حفل الافتتاح أغنية خاصة بالدورة بعنوان «نساء العرب» يقدمها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وتعبر كلماتها عن التطور والنماء الذي تشهده الرياضة النسائية في الوقت الحاضر علاوة على دور الدورة التي أطلقتها وتحتضنها الشارقة في النهضة التي حدثت، كما ستقدم عروض إبداعية تحاكي الحدث وتبرز أهميته في المشهد الرياضي المحلي والعربي، وسيدخل طابور عرض فرق الأندية المشاركة ليصطف في الملعب، ثم يتم رفع علم الدورة وترديد قسم الدورة، ليعلن الافتتاح الرسمي للدورة، فيما تنطلق غداً منافسات الدورة وتقص الشريط ألعاب كرة السلة، والطائرة، والقوس والسهم، والفروسية، والكاراتيه.
كانت هذه تفاصيل خبر «نساء العرب»تروي مسيرة التطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.