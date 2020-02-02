«نساء العرب»تروي مسيرة التطور

يتضمن برنامج حفل الافتتاح أغنية خاصة بالدورة بعنوان «نساء العرب» يقدمها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وتعبر كلماتها عن التطور والنماء الذي تشهده الرياضة النسائية في الوقت الحاضر علاوة على دور الدورة التي أطلقتها وتحتضنها الشارقة في النهضة التي حدثت، كما ستقدم عروض إبداعية تحاكي الحدث وتبرز أهميته في المشهد الرياضي المحلي والعربي، وسيدخل طابور عرض فرق الأندية المشاركة ليصطف في الملعب، ثم يتم رفع علم الدورة وترديد قسم الدورة، ليعلن الافتتاح الرسمي للدورة، فيما تنطلق غداً منافسات الدورة وتقص الشريط ألعاب كرة السلة، والطائرة، والقوس والسهم، والفروسية، والكاراتيه.