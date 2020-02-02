اخبار الرياضه

الكشف عن شعلة أولمبياد طوكيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن شعلة أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة الأولمبية اليابانية عن شعلة أولمبياد طوكيو 2020 وهي من تصميم شركة شينفوجي برنر ومزودة بالكثير من المصابيح الغازية وقاعدتها عبارة عن خمس أوراق تمثل زهرة شجر الكرز، وستقوم كل ورقة بتزويد الشعلة الرئيسية بنار والجزء المركزي سيمد الشعلة بنار زرقاء (مزيج من الأوكسجين العالي) يحمي الشعلة من ظروف الطقس المتقلبة.
وعلقت اللجنة: «من غير الممكن أن تنطفئ الشعلة أثناء المسيرة»
وصنعت الشعلة بنسبة 30 بالمئة من الألومنيوم المعاد، وقد أخذ من منازل أقيمت بشكل عاجل لإيواء الناس بعد كارثة فوكوشيما 2011، وتم صنع 10 آلاف نسخة من الشعلة لكل واحد من المتسابقين ال10 آلاف الذين سيحملون الشعلة قبل جلبها للعاصمة طوكيو في 24 يوليو/‏ تموز موعد الافتتاح الرسمي للألعاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن شعلة أولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا