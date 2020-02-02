الكشف عن شعلة أولمبياد طوكيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة الأولمبية اليابانية عن شعلة أولمبياد طوكيو 2020 وهي من تصميم شركة شينفوجي برنر ومزودة بالكثير من المصابيح الغازية وقاعدتها عبارة عن خمس أوراق تمثل زهرة شجر الكرز، وستقوم كل ورقة بتزويد الشعلة الرئيسية بنار والجزء المركزي سيمد الشعلة بنار زرقاء (مزيج من الأوكسجين العالي) يحمي الشعلة من ظروف الطقس المتقلبة.

وعلقت اللجنة: «من غير الممكن أن تنطفئ الشعلة أثناء المسيرة»

وصنعت الشعلة بنسبة 30 بالمئة من الألومنيوم المعاد، وقد أخذ من منازل أقيمت بشكل عاجل لإيواء الناس بعد كارثة فوكوشيما 2011، وتم صنع 10 آلاف نسخة من الشعلة لكل واحد من المتسابقين ال10 آلاف الذين سيحملون الشعلة قبل جلبها للعاصمة طوكيو في 24 يوليو/‏ تموز موعد الافتتاح الرسمي للألعاب.