أبطال الإمارات يتألقون في دولية التايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

واصل لاعبو ولاعبات الإمارات مسيرة التفوق ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة واتحاد الإمارات للتايكواندو، وبمشاركة قياسية بلغت 2100 لاعب ولاعبة موزعين على80 فريقاً يمثلون 45 دولة من مختلف قارات العالم.

استطاع أبطال الإمارات الظفر بأربع ميداليات ملونة أبرزها ذهبية نالها فهد عبدالرزاق من نادي الشارقة للدفاع عن النفس تحت وزن 68كغم، بجانب فضيتين نالهما ياسر سمير من نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت وزن 48 كغم، وعبدالله زهير من الشارقة تحت وزن 73كغم، فيما توجت اللاعبة بدرية محمد من الفجيرة بالميدالية البرونزية تحت وزن 46 كغم، كما برز إلى الواجهة لاعبو المملكة العربية السعودية والأردن وأوزبكستان بعد أن نجحوا في تقديم عروض مميزة استحقوا عليها تحقيق العديد من النتائج المتقدمة أبرزها ذهبية تحت وزن 48 كغم نالها الأوزبكي خور مورو، فيما حقق السعودي مهند عبدالله البرونزية.وأكد الكوري تشو ونغو ون رئيس الاتحاد الدولي سعادته بالمشاركة الكبيرة في البطولة من اللاعبين من الجنسين وأبدى إعجابه باستمرار بطولة الفجيرة التي توقد شمعتها الثامنة بهذا المستوى الفني المتميز والرائع، وقال إن رياضة التايكواندو تشهد نقلة نوعية في الإمارات والشرق الأوسط بفضل بطولات الفجيرة التي أسهمت بتطور كبير، متمنياً أن تكون هذه البطولة حاضرة في كل عام وبشكل منتظم وتقدم بالشكر لسمو ولي عهد الفجيرة لدعمه المتميز للعبة وإسهامه في نشرها وتطويرها، كما شكر اتحاد الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية على حسن الإشراف والتنظيم، وأشار تشو ونغ إلى أن الاتحاد الدولي سعد كثيراً بالتنظيم الرائع من قبل الإمارات لبطولتي «جراند بركس» وبطولة العالم للتايكواندو التي حظيت باستضافتها الفجيرة في العام الماضي، فضلاً عن منح بطولة الفجيرة الدولية التصنيف العالمي «G2» ووضعها تحت مظلة الاتحاد الدولي متمنياً التوفيق لكل المشاركين وأن تحقق البطولة أهدافها المنشودة.

من جانبه أعرب أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكواندو ورئيس اللجنة المنظمة عن اعتزازه بالنجاح اللافت الذي تحققه دولية الفجيرة من عام لآخر، وقال: نشعر بسعادة كبيرة لما وصلت إليه بطولة الفجيرة من مستوى تنظيمي وفني عاليين قاد لتطور بارز في لعبة التايكواندو على مستوى الدولة عبر الفوز بعدد كبير من الميداليات ورفد المنتخبات الوطنية بلاعبين قادرين على اعتلاء منصات التتويج، وتقدم بالشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي عهده على الاهتمام والرعاية الكريمة والدعم المتواصل للحركة الرياضية وتقدم بالشكر للاتحاد الدولي للعبة والهيئة العامة لرعاية الرياضة على التعاون وكل القائمين على أمر البطولة.

من جهته أكد أحمد عبدالرحمن العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن الأداء التنظيمي والتنافسي المميزين لدولية الفجيرة المفتوحة للتايكواندو جعلها بطولة عالمية تتوازى مع أفضل البطولات، لافتاً إلى أن ناديه يعتز بكون أغلى الميداليات الدولية حققها في النسخة الماضية ويتطلع للأفضل في النسخة الحالية.