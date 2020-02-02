شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي «السوبر بول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام الليلة (فجر الاثنين) مباراة السوبر بول؛ وهي نهائي البيسبول بين فريقي كنساس سيتي وسان فرانسيسكو على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية؛ وهي مناسبة تجذب الكثير من الاهتمام والمراهنات بدءاً من الحفل الغنائي بين الشوطين، لشاكيرا وجينيفر لوبيز، وصولاً إلى جائزة أفضل لاعب، والمرشح الأكبر لها هو الظهير باتريك ماهوميس لاعب كنساس سيتي.

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