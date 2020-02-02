افتتاح أكبر نسخة للدورة العربية للسيدات اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:مسعد عبد الوهاب



برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تفتتح في السادسة من مساء اليوم بحفل كبير يقام على ملعب نادي الشارقة الرياضي، النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، تتنافس حتى الثاني عشر من الشهر الحالي في 9 ألعاب هي: كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والكاراتيه، والمبارزة.

وتعد المشاركة في النسخة الحالية الأكبر من نوعها في تاريخ الدورة التي كانت انطلقت عام 2012 وتقام كل عامين، بمبادرة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لتشكل المحفل الأهم والأكبر على مستوى الإمارات والوطن العربي، فيما سجلت الإمارات «البلد المضيف» أعلى نسبة مشاركة ب 14 نادياً، ستخوض المنافسات في جميع الألعاب 9 المعتمدة بالدورة.

ووقعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، ظهر أمس، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اتفاقية تعاون مشترك مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، نصت على منح اللجنة المنظمة العليا للحدث جميع حقوق بيع الرعاية والإعلان والتسويق والنقل التلفزيوني للنسخة الخامسة من الدورة.

شهد التوقيع الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، بحضور ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، و عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعود بن عبدالعزيز، الأمين العام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان والاتحادات العربية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة: «الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية يسهم في إنجاح الحدث، ويرتقي بواقع الرياضة النسائية، كما يلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤى وأهداف اللجنة التي تتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير شتى السبل من أجل تفعيل دور المرأة الرياضية لتحقيق طموحاتها وغاياتها، والاتفاقية تعكس هذا الدعم والتعاون المشترك الذي يجمعنا مع الاتحاد، إلى جانب اللجان والاتحادات العربية».

وتابع رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة: «هذا الحضور اللافت من قبل الأندية العربية الشقيقة، يشير إلى مدى التطور الذي رافق رياضة النساء في وطننا العربي على مختلف المستويات، الأمر الذي من شأنه أن يصدّر صورة مثالية عن واقع المرأة العربية على ميادين المنافسات للعالم بأسره، ونتطلع خلال الدورة أن نشهد لقاءات شريفة ونبيلة تحققها لاعباتنا العربيات في مختلف الميادين».

وأكد الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، أن دولة الإمارات، قطعت شوطاً طويلاً في مجال رعاية ودعم المرأة، خاصة إمارة الشارقة، ما جعل منها حاضنة مهمة لأبرز الأحداث الرياضية التي تسهم في الارتقاء برياضة المرأة.

وأضاف: «يحسب لإمارة الشارقة استضافتها لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وفتح أبوابها للأشقاء العرب للتنافس الشريف، ونحن في الاتحاد، نعتبر أنفسنا من أهل هذه الدورة، وأثمّن جميع الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمكانة هذا الحدث الذي يشهد هذا العام مشاركة كبيرة وملحوظة مقارنة بالدورات السابقة، وبلا شك هذه الاتفاقية تؤكد صدق العلاقات التي تجمعنا مع اللجنة المنظمة العليا للدورة، كما أنها تسهم في مضاعفة العمل باتجاه الارتقاء بالدورة التي نتطلع لأن تحظى بنجاح يليق بواقع رياضة المرأة العربية».

وعقب انتهاء الاتفاقية، اصطحب وفد اللجنة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، أعضاء اتحاد اللجان الأولمبية، يتقدمهم الأمير طلال بن عبدالعزيز، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، في جولة تفقدية لعدد من مرافق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وقفوا خلالها على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المنافسات، كما التقوا بعدد من اللاعبات المشاركات

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، جاهزية «الإمارة الباسمة» من كافة الوجوه لاحتضان عرس الرياضة النسائية العربية، وتقص كرّة السلة والطائرة شريط المنافسات غداً على صعيد الألعاب الجماعية، فيما تنطلق منافسات الرماية يوم الأربعاء المقبل، والفروسية (قفز الحواجز) والقوس والسهم غداً، وكرة الطاولة بعد غد الثلاثاء، وألعاب القوى يوم الثامن من فبراير، تليها المبارزة يوم التاسع من فبراير.