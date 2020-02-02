فريق النادى الاهلى يصل فندق الاقامة عقب احتجازه لمدة 90 دقيقة بملعب الهلال السودانى

وصلت منذ قليل بعثة فريق "الأهلي" إلى فندق الإقامة بالسودان عقب مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء ملعب الهلال السوداني، بعد 90 دقيقة من نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وتنتظر بعثة الأهلي في فندق الإقامة تحديد موعد الطائرة التى ستنقلهم من السودان للعودة للقاهرة بعد تأجيل موعدها الذى كان مقرراً له الثالثة صباحا.

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وقال كابتن "سيد عبد الحفيظ" مدير الكرة بالأهلى تعليقًا علي الأوضاع التى حدثت فى السودان : أذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري يتم إلغاء المباراة,كنا في ثكنة عسكرية بالسودان، هذا بعيد عن كرة القدم، كنا في أجواء صعبة قبل وأثناء وبعد المباراة