"سيد عبد الحفيظ" ينفعل على الهواء : كنا بنلعب مباراة الهلال فى " ثكنة عسكرية " ولن نسكت على ماحدث

قال الكابتن "سيد عبد الحفيظ"؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي : مررنا بأحداث صعبة في اللقاء،، لا أعلم سبب هذه الأجواء المشحونة، فليس هناك أي سبب لذلك، لكن الحمد قدمنا مباراة جيدة

وتابع "عبد الحفيظ" خلال تصريحات صحفية لقناة "الأهلي" : بعد الأحداث التي وقعت في الدقيقة 74، كان هناك إصرار على استكمال المباراة، لا أعلم ماذا تقول لائحة الاتحاد الإفريقي حول هذا، لكننا كإدارة سنتخذ الإجراءات اللازمة، فقد خضنا مباراة في أجواء صعبة للغاية

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وأختتم حديثه قائلا : نحن نتحدث عن كرة قدم، وليس ضرب نار، كنا نلعب الليلة في ثكنة عسكرية، والحمد لله على روح اللاعبين وسلامتهم، في ظل الأجواء غير الرياضية