بارما يتجنب الخسارة أمام كالياري وساسوولو يسقط روما

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تجنب بارما الخسارة أمام مضيفه كالياري مسجلا هدف التعادل 2-2 في اللحظات الاخيرة.

وسجل الدنماركي اندرياس كورنيليوس برأسه في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع هدف التعادل لبارما سابع الترتيب.

وتابع كالياري، السادس بالتساوي مع بارما، تخبطه بعد بداية جيدة، وعجز عن تحقيق فوزه الاول منذ 2 كانون الاول/ديسمبر.

تقدم كالياري باكرا عبر البرازيلي جواو بيدرو (19)، قبل ان يعادل السلوفاكي يوراي كوتشكا (42)، ثم يستعيد الارجنتيني جيوفاني سيميوني تقدم فريق جزيرة سردينيا (54).

وسيكون بمقدور ميلان الثامن تخطي الفريقين عندما يستضيف فيرونا الاحد.

لكن الفريق اللومباردي سيفتقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان ابراهيمزفيتش بسبب معاناته من الرشح، بحسب ما أكد السبت مدربه ستيفانو بيولي.

وحصد ميلان 10 نقاط من اربع مباريات بعد قدوم زلاتان (38 عاما)، وقد هز الشباك منتصف الاسبوع عندما حجز الفريق بطاقة نصف نهائي الكأس.

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وسقط روما الرابع أمام مضيفه ساسوولو 2-4، ما منح الأخير وثبة مميزة في سلم ترتيب الدوري أبعدته عن المراكز المهددة بالهبوط بارتقائه إلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، مقابل 39 لفريق العاصمة.

وسجل فرانشيسكو كابوتو (7 و16)، والصربي فيليب دوريتشيتش (26)، والعاجي جيريمي بوغا (74) أهداف ساسوولو، فيما أحرز البوسني ادين دجيكو (55)، والفرنسي جوردان فيريتو (73من ركلة جزاء) هدفي روما الذي طرد له لورنتسو بيليغريني في الدقيقة 69 لنيله بطاقتين صفراوين.

وتابع بولونيا الثامن نتائجه الجيدة بفوز ثان تواليا على ضيفه بريشيا متذيل الترتيب 2-1.

حصد ماتيا باني هدف الفوز قبل نهاية المواجهة (89)، وذلك بعد أن عادل زميله ريكاردو اورسوليني (43) هدف الافتتاح لارنستو توريغروسا (36 من ركلة جزاء).

ملخص مباراة بارما وكالياري:

ملخص مباراة روما وساسوولو:

ملخص مباراة بولونيا وبريشيا: