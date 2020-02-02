شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: "غلطة عمري اني سمعت كلام ابو ريدة واعتزلت الكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن الصقر لاعب النادي الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق و عميد لاعبي العالم، عن غلطة عمره التي ارتكبها ويتمنى التراجع عنها، وهي إعتزاله لكرة القدم فى وقت مبكر من وجهة نظره.

وقال أحمد حسن فى تصريحات تليفزيونية : "غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي واعتزلت كرة القدم ، كنت قادر على الاستمرار في الملاعب ولكني غلطت غلطة عمري واعتزلت ، فلاعب كرة القدم هو من يحدد مصيره بالإستمرار فى الملاعب و كنت أري نفسي قادراً على العطاء لفترة أخرى".

إعتزل أحمد حسن كرة القدم فى 30 نوفمبر 2013 الساحرة المستديرة نهائياً بعد مشوار حافل فى الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التى لعب لها داخل وخارج مصر، وأنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

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"أحمد حسن الملقب بالصقر" توج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007.

وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: 2009.