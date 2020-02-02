سفير مصر بالسودان: الخطيب رفض مغادرة الملعب قبل الاطمئنان على الجماهير واللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عيسى، سفير مصر في السودان، أن الأمن السودانى وفر حماية كاملة لبعثة الأهلي، عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني بالتعادل الإيجابي 1/1 فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات، مضيفاً: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رفض مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء إلا بعد الاطمئنان على اللاعبين والجماهير الأهلاوية التى تواجدت فى السودان لمؤازرو الفريق.



تابع حسام عيسى في تصريحات تليفزيونية: "الأمن السودانى وفر حماية كاملة للبعثة وكان هناك اتصالات مكثفة معهم لتأمين البعثة"، وتم إرسال عربات لنقل جماهير الأهلى لكي يتمكنوا من الخروج من نطاق الملعب مثل البعثة الرياضية، والجميع بخير وصحة جيدة"، وسيتوجهون إلى المطار خلال الساعات المقبلة.

وصلت منذ قليل بعثة فريق النادى الأهلى إلى فندق الإقامة بالسودان عقب مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء ملعب الهلال السودانى، واحتجازه من قبل الأمن السودانى لأكثر من 90 دقيقة، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1 / 1. أكد سيد عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي، لائحة الاتحاد الأفريقي أذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري يتم إلغاء المباراة، مضيفاً: حدث هذا الأمر من قبل فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي ومباراة أخري للنجم والترجي التونسي، وتم إلغاء المباراة . أضاف مدير الكرة قائلاً: كنا فى ثكنة عسكرية بالسودان، هذا بعيد عن كرة القدم، كنا فى أجواء صعبة قبل وأثناء وبعد المباراة. Advertisements طالب مدير الكرة من الاتحادا لأفريقي ضرورة تطبيق اللوائح بصرامة لعدم تكرار مثل هذه الأمور فى الملاعب الأفريقية. قامت قوات الأمن فى ملعب الهلال السوداني بإخلائه من الجماهير والإبقاء على فريق الأهلي المصري وطاقم الحكام داخل الملعب لحين إخراج جميع الجماهير السودانية، وفرض كردون أمني حول طاقم الحكام المغربي بقيادة رضوان جيد لحين إخراج الجميع من الملعب. تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة. وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن، فيما ضم تشكيل الهلال، كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن.

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