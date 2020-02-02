شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليق شريف إكرامى بعد صعود النادى الأهلى لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب شريف إكرامي، حارس مرمي النادى الاهلي، على كتابة تعليق عقب انتهاء مباراة فريق أمام نادى الهلال السوداني وتأهل الفريق لدور الثمانية في بطولة دوري إبطال أفريقيا.

وقال إكرامي في تغريدة له عبر حسابه "نتيجة إيجابية هي الأهم في دوري المجموعات تضع الأهلي في مكانه الطبيعي في دور الـ8، اخترنا الطريق الصعب وبأنفسنا تخطيناه، بإذن الله سنستمر حتي النهاية، فمن يريد ترك بصمة في تاريخ الأهلي فليقاتل من أجل الألقاب القارية".

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تغريدة شريف إكرامي

صعد فريق الأهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الأهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما أصبح رصيد الأهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.