شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: جماهير الهلال لم تحترم كرة القدم وسعيد بالتأهل فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتأهل النادي الأهلي إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أثر تعادله الإيجابي بهدف أمام الهلال السوداني في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد الجوهرة الزرقاء بصفته وصيفاً للمجموعة الثانية مع النجم الساحلي متصدر البطولة.

أضاف رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن ما شاهده لا يمكن أن يكون اللعبة التي يعرفها وأن جماهير الهلال السوداني لم تحترم كرة القدم، لذلك يرى أن الحديث عن الأمور الفنية للمباراة لا يجوز لأنها لم تكن مباراة بالصورة التي يتصورها البعض.

Advertisements

وتابع مدرب الأهلي، أنه سعيد للغاية بتأهل الفريق للدور التالي من دوري أبطال أفريقيا في ظل الظروف التي واجهها المارد الأحمر في ملعب الجوهرة الزرقاء.

وشدد رينيه فايلر، في تصريحاته عقب المباراة خلال المؤتمر الصحفى الذى يشرف عليه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن المباريات يجب أن تلعب نظيفة.