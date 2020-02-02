فايلر: جماهير الهلال لم تحترم كرة القدم وسعيد بالتأهل فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتأهل النادي الأهلي إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أثر تعادله الإيجابي بهدف أمام الهلال السوداني في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد الجوهرة الزرقاء بصفته وصيفاً للمجموعة الثانية مع النجم الساحلي متصدر البطولة.
أضاف رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن ما شاهده لا يمكن أن يكون اللعبة التي يعرفها وأن جماهير الهلال السوداني لم تحترم كرة القدم، لذلك يرى أن الحديث عن الأمور الفنية للمباراة لا يجوز لأنها لم تكن مباراة بالصورة التي يتصورها البعض.
وتابع مدرب الأهلي، أنه سعيد للغاية بتأهل الفريق للدور التالي من دوري أبطال أفريقيا في ظل الظروف التي واجهها المارد الأحمر في ملعب الجوهرة الزرقاء.
وشدد رينيه فايلر، في تصريحاته عقب المباراة خلال المؤتمر الصحفى الذى يشرف عليه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن المباريات يجب أن تلعب نظيفة.
صعد فريق الأهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.
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