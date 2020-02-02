شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيدًا لـ"الخليج 365".. فضل: شكوك حول تطبيق الـ"var" بداية من الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتابع فضل، فى تصريحات تليفزيوينة، أن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

وأتم فضل خلال تصريحاته أن التحكيم المصري على أعلى مستوى مشددا: "نحن نساند التحكيم ولكن الموسم الحالي كان الأسوء على مشتوى التحكيم".

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يحضر اليوم الاحد مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـ var ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. ومن المقرر أن تقام اختبارات الحكام على تقنية الـ var غداً باستاد السلام، وسيتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا.