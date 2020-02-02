شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب احتساب فوزه على الهلال واقصاء الفريق السودانى من البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى بتطبيق لائحة الاتحاد الأفريقى، عقب أحداث الشغب التى قام بيها الجمهور السودانى من أقتحام أرضية ملعب مباراة الهلال، التى جمعتهما مساء اليوم ، السبت، علي استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وجاء نص الاتحاد الافريقى لكرة القدم أن في حالة إجبار الحكم علي وقف المباراه نتيجة اقتحام جماهير الفريق المضيف للملعب او صدور اي سلوك عدواني ضد الفريق الضيف يتم احتساب الفريق المضيف خاسراً و يتم استبعاده من البطوله .

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أحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وبعدما فرط المارد الأحمر فى صدارة مجموعته أصبح فى انتظار مواجهة أحد الفرق المتصدرة والمتأهلة كأول المجموعة، وهم الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي، وسيتم تحديد المنافس وفقًا للقرعة التى سيجريها الاتحاد الأفريقى.