شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر ملعب الهلال بعد احتجاز 90 دقيقة ويصل فندق الإقامة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة فريق النادى الأهلى إلى فندق الإقامة بالسودان عقب مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء ملعب الهلال السودانى، واحتجازه من قبل الأمن السودانى لأكثر من 90 دقيقة، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1 / 1.

ووصلت بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة انتظارا لتحديد موعد الطائرة التى ستنقلهم من السودان للعودة للقاهرة بعد تأجيل موعدها الذى كان مقرراً له الثالثة صباحا.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن إدارة النادي ستدرس الأوضاع التى حدثت فى السودان وتقديم ملف وشكوى إلى مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف، مضيفاً ما حدث بعد الدقيقة 74 بعيد عن الأجواء الكروية المعروف عنها.

تابع عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي، لائحة الاتحاد الأفريقي أذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري يتم إلغاء المباراة، مضيفاً: حدث هذا الأمر من قبل فى مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي ومباراة أخري للنجم والترجي التونسي، وتم إلغاء المباراة.

أضاف مدير الكرة قائلاً: كنا فى ثكنة عسكرية بالسودان، هذا بعيد عن كرة القدم، كنا فى أجواء صعبة قبل وأثناء وبعد المباراة.

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طالب مدير الكرة من الاتحادا لأفريقي ضرورة تطبيق اللوائح بصرامة لعدم تكرار مثل هذه الأمور فى الملاعب الأفريقية.

قامت قوات الأمن فى ملعب الهلال السوداني بإخلائه من الجماهير والإبقاء على فريق الأهلي المصري وطاقم الحكام داخل الملعب لحين إخراج جميع الجماهير السودانية، وفرض كردون أمني حول طاقم الحكام المغربي بقيادة رضوان جيد لحين إخراج الجميع من الملعب.

تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن،

فيما ضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن.