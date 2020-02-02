شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفوز على الترسانة ويتعادل مع شبين وديًا استعدادًا للمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين وديتين أمام الترسانة و جمهورية شبين استعدادًا لمباراة المصرى البوسعيدى فى بطولة الدورى المصرى، وتمكن طنطا فى المباراة الأولى من الفوز على الترسانة 2/0 أحرزهما محمود مسعود ومحمد ماجد "أونش"، بينما جاءت نتيجة اللقاء الثانى أمام جمهورية شبين بالتعادل الإيجابى ثلاثة أهداف لكل فريق، والذى تمكن أحمد سعيد أوكا هدف وجون أفيرى هدفين.

وأطمأن أيمن المزين على مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا، وتم إشراك الصفقات الجديدة للدخول فى أجواء المباريات والانسجام داخل فريق أبناء السيد البدوى.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، والمقرر لها يوم 6 من الشهر المقبل على ستاد السويس.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بينما ياتى المصرى البورسعيدى بالمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.

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أنهى نادي طنطا التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب النادي الأهلي وبيراميدز السابق على أن يتم قيده فى قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز.

كما تعاقد نادى طنطا مع محمد سعيد أوكا لاعب فريق وسط الداخلية وطلائع الجيش والرجاء السابق وبتروجت الحالى لمدة موسمين ونصف.

أرسل مسئولو نادى طنطا عرضًا رسميًا لنادى وادى دجلة للحصول على خدمات عبد الرحمن بودى لاعب وسط فريق وادى دجلة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر متطلع بوادى دجلة، أنه من الأقرب إعارة "بودى" لصفوف طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لافتًا إلى أنه من المنتظر حسم الأمر بشكل نهائى ورسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات عبد الرحمن بودى على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وافق اليونانى تاكيس جونيس على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.