شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الهلال.. هدوء "رضوان" ويقظة المساعدين تعبر باللقاء تحكيميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدولى المغربى رضوان جيد هادئًا خلال إدارته لمواجهة الهلال السوداني والأهلي التي أقيمت مساء اليوم بإستاد الجزيرة بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دورى المجموعات بدورى الابطال وانتهت بالتعادل 1/1.







الشخصية والسيطرة

تمتع الحكم بشخصية الحاسمة منحته الثقة فى قراراته الفنية والإدارية مما ساعدة كثيرا في السيطرة على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى ولم يتأثر بالجماهير الغفيرة التي ملأت جنبات الملعب أو بمحاولات لاعبى الهلال الضغط علية، كما ظل على هدوئه وحافظ على ثباته الانفعالي طوال 114 دقيقة هي عمر اللقاء الذي توقف لأكثر من 8 دقائق بسبب اقتحام بعض من الجماهير الملعب من الدقيقة 74 الى الدقيقة 82، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى اللقاء.





تطبيق القانون (44 مخالفة - ركلة جزاء لم تحتسب للهلال)

الحكم المغربي كان متواجدا فى الميعاد عندما تدخل بالصافرة واحتسب 44 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد إلا أنه يؤخذ عليه أنه سمح باستمرار اللعب في إهمال رامي ربيعة مع مهاجم الفريق المضيف فى الدقيقة 68 وكانت المخالفة ترتقي إلى ركلة جزاء لصالح بطل السودان، لكن لم تتوافر زاوية الرؤية المناسبة للحكم فأشار باستمرار اللعب ويعتبر هذا الخطأ الأبرز للمغربى رضوان خلال فعاليات المواجهة الصعبة.





5 بطاقة صفراء (تغاضى عن اثنين)

كانت البطاقة الصفراء أحد اهم عناصر سيطرة الحكم على المباراة بعدما أشهر فى الدقائق الخمس الأول بطاقيتين فى تقدير رائع، فكان الشوط الأول حافلا بالبطاقات بعدما أنذار الحكم المغربى 4 لاعبين هم ثنائى الهلال صموئيل وناصر بن عمر وثنائى الفريق الضيف أيمن أشرف واليوديانج، لكن الشوط الثانى اكتفى بإنذار واحد من نصيب سليم على لاعب الهلال فى الوقت الذى أغفل أشهر البطاقة الصفراء لحارس الفريق المضيف جمال سالم للاعتراض بشكل صارخ فى نهاية الشوط الأول، كما لم ينذر مروان محسن مهاجم الأهلي للتهور في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

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المساعدان – (جيد جدا) - (جيد جدا)

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وكانا أحد أهم أسباب نجاح المباراة تحكيميا رغم صعوبتها، وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة في تقدير رائع وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون وأشارا إلى 7 حالات تسلل في توقيت مناسب، ولم يتأثرا بالضغط الجماهيري للفريق المضيف.

الحكم الرابع

سيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 44 خطأ – 8 ركلة ركنية - 7 حالات تسلل– 5 بطاقات صفراء - هدفينالدرجات: الحكم 8.3 –المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0