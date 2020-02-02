شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تواجه فريدة محمد في ربع نهائي كليفلاند للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 30 يناير الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية.

وكان الثنائي المصري، نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، قد تأهلا إلى منافسات هذا الدور.

حيث تغلبت نور الطيب على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي في مباراة دور الـ 16 بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 71 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 6-11, 11-5, 11-9.

فيما فازت فريدة محمد على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-9, 11-4.

وتواجه نور الطيب مواطنتها المصرية فريدة محمد في منافسات ربع النهائي، لتضمن مصر مقعداً في الدور نصف النهائي للبطولة.

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وجاءت باقي مباريات هذا الدور كالتالي:

جوشنا تشينابا x أني أو

سارة جان بيري x أليسون ويترز

أوليفيا بلاتشفورد x جويل كينج

وتعتبر نور الطيب هي حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجي بطولة جي بي مورجان كأول بطولة بلاتينية في العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.