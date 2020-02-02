شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بقاء لاعبى الأهلي فى ملعب الهلال بعد إنتهاء المباراة لأكثر من ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فريق الأهلي متواجد داخل استاد الهلال السوداني " الجوهرة الزرقاء " لأكثر من ساعة عقب إنتهاء المباراة، ورفض الجهات الأمنية خروج الفريق إلا بعد رحيل الجماهير من الاستاد و الأماكن المحيطة به.

ونشرت قناة الأهلي فيديو للاعبي الأهلي خلال تواجدهم داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بهم إنتظاراً لقرار الأمن بخروجهم من الاستاد وتوجهم للفندق ومن ثم العودة إلى القاهرة غداً.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إدارة النادي ستدرس الأوضاع التى حدثت فى السودان وتقديم ملف وشكوى إلى مسئولو الإتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف- ، مضيفاً ما حدث بعد الدقيقة 74 بعيد عن الأجواء الكروية المعروف عنها.

تابع عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي ، لائحة الاتحاد الأفريقي أذا أجبر الحكم على إيقاف المباراة بسبب الشغب الجماهيري يتم إلغاء المباراة ، مضيفاً : حدث هذا الأمر من قبل فى مباراة الإسماعيلي و الأفريقي التونسي و مباراة أخري للنجم و الترجي التونسي، وتم إلغاء المباراة.

أضاف مدير الكرة قائلاً : كنا فى ثكنة عسكرية بالسودان ، هذا بعيد عن كرة القدم ، كنا فى أجواء صعبة قبل و أثناء و بعد المباراة .

طالب مدير الكرة من الاتحادا لأفريقي ضرورة تطبيق اللوائح بصرامة لعدم تكرار مثل هذه الأمور فى الملاعب الأفريقية.

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قامت قوات الأمن فى ملعب الهلال السوداني بإخلاءه من الجماهير والإبقاء على فريق الأهلي المصري و طاقم الحكام داخل الملعب لحين إخراج جميع الجماهير السودانية .

قامت قوات الجيش و الشرطة السودانية بفرض كردون أمني حول طاقم الحكام المغربي بقيادة رضوان جيد لحين إخراج الجميع من الملعب.

تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تصدر النجم الساحلي قمة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة ثم الأهلي المصري فى المركز الثاني بـ11 نقطة و الهلال ثالثاً بـ10 نقاط و بلاتينوم بطل زيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن ، فيما ضم تشكيل الهلال ،كلاً من: جمال سالم، صامويل ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن.