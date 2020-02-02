اللائحة توضح.. هل يتم إلغاء نتائج الهلال إذا احتسبت مباراته للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

ينوي النادي الأهلي إتخاذ إجراءات قانونية تجاه ما حدث في مباراته ضد الهلال السوداني، والتي شهدت توقف اللعب لمدة 10 دقائق بسبب أحداث شغب واقتحام عدد من الجماهير للملعب.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أكد في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه ينتظر تقرير رضوان جيد حكم المباراة، ومن ثم التحرك نحو طلب احتساب نتيجة المباراة لصالح الأحمر وفقًا للائحة دوري أبطال أفريقيا.

وبالتزامن مع حديث عبد الحفيظ، ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن احتساب نتيجة المباراة لصالح الأهلي سيؤدي بدوره إلى إلغاء نتائج الهلال في جميع المباريات، وهو ما سيترتب عليه تواجد بطل مصر وصيفًا في المجموعة -كما هو حاليًا- خلف النجم الساحلي.

إلا أن لائحة دوري أبطال أفريقيا توضح "هل ستُلغى نتائج الهلال في دور المجموعات إذا احتسبت مباراته لصالح الأهلي أم لا".

لائحة دوري الأبطال تطرقت إلى حذف نتائج فريق ما في المسابقة، وذلك في حالتين فقط، وهما:

الحالة الأولى (المادة 13 من بند الانسحاب، فقدان الأهلية ورفض اللعب)

وتنص المادة على: "إذا انسحب الفريق بعد بداية مباريات دور المجموعات ولكن بدون لعب نصف مبارياته في هذا الدور، فإن نتائجه السابقة سيتم إلغاءها"، وهو ما لا ينطبق على حالة الهلال السوداني.

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أما المادة 14 من نفس البند، فتقول: "إذا انسحب الفريق بعد خوض نصف مبارياته في دور المجموعات فإن المباريات المتبقية له سيتم اعتباره خاسرًا خلالها بنتيجة 3-0"، وهنا حالة الانسحاب لا تنطبق على الهلال أيضًا.

الحالة الثانية (المادة 17أ و17ب من بند الانسحاب، فقدان الأهلية ورفض اللعب)

وتنص المادة 17أ على: "إذا كان الاتحاد المحلي أو النادي معاقبًا بالإيقاف من فيفا أو كاف، فإن الفريق الموقوف سيعتبر خاسرًا للمباراة المقبلة خلال الإيقاف 3-0 إذا لم يتم رفع العقوبة خلال سبعة أيام قبل اللقاء المقبل".

أما المادة 17ب فتقول: "إذا لم يُرفع الإيقاف لمدة مباراتين مع الأخذ في الاعتبار فترة السبعة أيام العازلة قبل المباريات، فإن الفريق يتم إقصاءه من البطولة واعتبار كل نتائجه ملغاة إذا كان في دور المجموعات، أما لو كان في مباريات ذهاب وعودة فإن خصمه يتأهل مباشرةً إلى الدور التالي".

أما البند الخاص بالمباريات المتوقفة سواء لحالات القوة الطارئة، أو إنقطاع الكهرباء، أو بناء على قرارات تحكيمية، فتطرقت فقط إلى القرار النهائي بشأن المباراة صاحبة الأزمة فقط، ولم تشر نهائيًا إلى إلغاء نتائج مباريات أخرى.

وسبق ليلا كورة، أن نشر تقريرًا حول البند الثالث من مادة "المباراة المتوقفة" في لائحة دوري الأبطال، والذي اكتفى بالإشارة إلى اعتماد النتيجة لصالح الفريق الضيف فقط، بدون الإشارة إلى إلغاء نتائج الفريق صاحب الأرض نهائيًا. (طالع من هنا)