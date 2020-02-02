النشرة الرياضية... الأهلي يتأهل بشق الأنفس.. وصلاح يطرق أبواب التاريخ مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز الأخبار الرياضية كل يوم، وعن أخبار يوم السبت 1 فبراير 2020 نقدم لكم التقرير التالي:

النجم يجرد الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

فاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في سوسة مساء السبت، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

من قلب ام دورمان.. الأهلي يتأهل بشق الأنفس بتعادل مثير أمام الهلال

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الأهلي والهلال، بنيتجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أيطال أفريقيا.

مطاردة ميسي.. صلاح يطرق أبواب التاريخ مع ليفربول بعد هدفيه أمام ساوثهامبتون

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في قيادة فريقه لتحقيق فوز عريض على حساب ساوثهامبتون بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صنداونز يُسقط الوداد ويحسم صدارة مجموعته في إفريقيا

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فاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ضيفه الوداد المغربي بهدف نظيف، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يُنهي دور المجموعات بأفريقيا بتعادل سلبي أمام أول أغسطس

انتهت مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

وكيل النيجيري أمونيكي يُعلن تعيينه مديرًا فنيًا للمقاصة

قال أحمد عباس، وكيل أعمال المدرب النيجيري، إيمانويل أمونيكي، إن موكله تولى مهمة القيادة الفنية لفريق مصر للمقاصة.

اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي ستبدأ من يوم 15 فبراير الجاري.

بعد مزاملته لكهربا.. نجل زين الدين زيدان ينضم لنادي تركي آل الشيخ

أعلن نادي ألميريا الإسباني ضم إنزو زيدان من صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.