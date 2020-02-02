فايلر: جماهير الهلال لم تحترم كرة القدم.. ومتأسف لما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - بابكر عثمان

رفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الحديث فنيًا عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن جماهير نادي الهلال لم تحترم كرة القدم خلال اللقاء، على حد وصفه.

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وقال مدرب الأهلي: "صعب الحديث عن كرة القدم بعد هذه المباراة، سعيد لترشحنا ومتأسف لما حدث خلالها".

واختتم حديثه المقتضب: "المباريات يجب أن تلعب نظيفة ولكن عدد كبير من الجماهير لم تحترم كرة القدم".

الجدير بالذكر أن جماهير الهلال قامت بأحداث شغب خلال مواجهة الأهلي مما أدى إلى توقف المواجهة لمدة وصلت إلى عشر دقائق.