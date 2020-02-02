"ننتظر رد كاف".. أول تعليق للأهلي على أحداث شغب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتطبيق اللائحة إثر ما حدث في مباراة الهلال السوداني على ستاد الجوهرة الزرقاء، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي سيتحرك للتمسك بحقوقه.

وتعادل الأهلي مع الهلال (1-1) في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لكن شهدت المباراة أحداث شغب تسبب في إيقاف المباراة، فهل يعتبر المارد الأحمر فائزًا؟

عبد الحفيظ قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "لائحة الكاف واضحة، إذ تنص على أنه إذا تم إجبار الحكم على إيقاف المباراة بسبب اقتحام الجماهير أو سلوك عدواني يتم احتساب فوز الفريق الزائر 2-0".

وأضاف: "سبق لوفاق سطيف والإسماعيلي ارتكاب نفس الأمر وتم إلغاء اللقاء وتم استبعادهما من البطولة".

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وتابع: "ننتظر قرار الاتحاد الإفريقي بشأن ما حدث، ما حدث في المباراة لم يكن أجواء رياضية، كان من الممكن أن يتأثر أي حكم آخر يتأثر بتلك الانفعالات".

وأكمل: "عشنا أجواء صعبة قبل وأثناء وبعد المباراة ورغم ذلك كنا الأفضل، لكننا أغلقنا تلك الصفحة وسنصب تركيزنا على المباريات المقبل، وسننتظر القرعة سواء تم تطبيق اللائحة أم لا".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "سنتحرك للتمسك بحقوقنا، وإذا لم يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارا بشأن ما حدث سيترك المجال وسيعطي الفرصة لكل الأندية بتكرار نفس الأمر".

يُذكر أن تراجع ترتيبه في المجموعة الثانية إلى الوصافة بعدما أصبح رصيده 11 نقطة خلف النجم الساحلي الذي تصدر الجدول برصيد 12 نقطة، فيما ودع الهلال المسابقة.