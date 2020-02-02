"التحكيم يمر بأسوأ مواسمه".. فضل يعلق على تطبيق "VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير اتحاد الكرة المصري، إن التحكيم يمر بأسوأ مواسمه على الإطلاق خلال الموسم الجاري.

فضل تحدث عن تطبيق تقنية الـ"VAR" في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"البعض شكك في تطبيق التقنية خلال هذا الموسم حتى بدأ ظهور الأجهزة في الفترة الأخيرة".

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وأضاف :"تقنية الفيديو سيتم تطبيقه مع الدور الثاني لكن لا نريد تطبيقه إلا بطريقة سليمة وأن يحقق الإضافة خاصة أننا نري التحكيم سيء خلال هذا الموسم".

وتابع :"علينا أن نساند الحكام ونثق في جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، لكن تطبيق التقنية يتعلق بالحكام فهم يخضعوا للتدريب في الفترة الحالية".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تدريب الحكام على تقنية الفيديو من أجل تطبيقه في الدوري الثاني بحسب تأكيدات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.