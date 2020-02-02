محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 1 فبراير 2020 بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الأهلي والهلال الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد Advertisements الدوري الإنجليزي اهداف ليفربول وساوثهامتون الدوري الفرنسي أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثنائية صلاح أمام ساوثهامتون.. وهدف الأهلي في مرمى الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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