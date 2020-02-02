مدرب الهلال: هدف الأهلي تسلل.. والكاف غير قادر على معالجة أخطاء الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - بابكر عثمان:

أكد الفاتح النقر، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن مواجهة الأهلي بدوري الأبطال كانت صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الفريق الضيف كان الأفضل خلال شوط المباراة الأول.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كثاني مجموعته، بعد التعادل أمام الهلال في السودان بهدف لكل فريق، في الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال النقر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" الأهلي كان أفضل منا في الشوط الأول والتحكيم تسبب في خروج جزء كبير من لاعبينا خارج المباراة".

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وأضاف، أنه حاول الحديث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز في الكرة دون النظر لقرارات الحكم، مؤكدا أنه بعد تقدم الاهلي قام بتغييرات وضغط على الاهلي وكان لديه ركلة جزاء واضحة ولم تحتسب وهدف الأهلي جاء من تسلل.

وتابع:" الهلال خرج مرفوع الرأس لأنه خرج بـ 10 نقاط والمشكلة دائما في الكرة الافريقية هي التحكيم وليس مباراة الهلال فقط من قبلها الترجي والوداد واعتقد ان اختيار حكم من شمال افريقيا كان قرار خاطئ من الكاف".

وأوضح، أن الاتحاد الأفريقي أصبح غير قادر على معالجة اخطاء الحكام وتنظيم المباريات والبرمجة للمباريات وضعت لخدمة الاهلي والنجم الساحلي.

واتم تصريحاته:" انتصار الهلال على النجم جعل هناك تحركات لتقود الى عدم تأهل الهلال وكان لابد من استخدام تقنية الفيديو خلال مباراة الهلال والأهلي لأهميتها".