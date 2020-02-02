نسخة تاريخية.. تعرف على موعد مباريات ربع نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل فريقا النجم الساحلي التونسي والأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الثانية من البطولة.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الهلال السوداني (1-1)، فيما فاز النجم الساحلي على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي (2-0) مساء السبت، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وكان الزمالك تأهل إلى دور الثمانية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي.

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأبطال، لكن الملفت للنظر أن الفرق المتأهلة سبق لها التتويج بالمسابقة الأغلى بأفريقيا، مما ينذر بمنافسة مشتعلة على اللقب.

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وباتت هذه المرة هي الأولى في تاريخ المسابقة التي يحجز خلالها 8 أبطال سابقين مقاعدهم في دور الثمانية.

وتُوجت الفرق الثمانية باللقب القاري في 29 مناسبة، بواقع 8 مرات للأهلي، 5 لمازيمبي، 5 للزمالك، 4 للترجي، 3 للرجاء، 2 للوداد، 1 لصنداونز، و1 للنجم الساحلي.

وصعد من المجموعة الأولى مازيمبي والزمالك، النجم والأهلي من المجموعة الثانية، صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي من الثالثة، والترجي التونسي والرجاء المغربي من الرابعة.

وتُقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 28 و29 فبراير الجاري، فيما تُلعب مباريات العودة يومي 6 و7 مارس، على أن تجرى القرعة يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير.

يُذكر أن الأهلي والزمالك سيلعبان مرحلة الإياب خارج ملعبيهما.