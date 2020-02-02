تعرف على موعد قرعة ربع نهائي الأبطال ومنافسي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك استمرار مشوارهما الأفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد صعودهما من دور المجموعات.

الزمالك صعد وصيفًا عن المجموعة الأولى خلفًا لمازيمبي الكونغولي والذي تصدر الترتيب بـ14 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأبيض.

في المقابل، صعد الأهلي وصيفًا عن المجموعة الثانية بـ11 نقطة بفارق نقطة عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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قرعة دور الثمانية لن تشهد مواجهة بين الأهلي والزمالك بعد احتلالهم المركز الثاني إلا من المحتمل أن يتواجها في الأدوار المقبلة حال استمرارهما.

ولن يلتقي ممثلا مصر في المسابقة مع متصدر مجموعتيهما، بحيث لن يواجه الأهلي فريق النجم الساحلي ولن يواجه الزمالك فريق مازيمبي.

وسيواجه الأهلي أحد أندية التصنيف الأول، أي مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

في المقابل سيواجه الزمالك أحد أندية التصنيف الأول أيضًا، أي النجم الساحلي التونسي (متصدر المجموعة الثانية)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

جدير بالذكر أن الترجي يُعد حامل اللقب خلال آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بالترتيب.