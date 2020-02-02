النجم يجرد الأهلي من صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في سوسة مساء السبت، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

لم يتمكن النجم من التسجيل في الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض دخلوا الشوط الثاني بشكل أفضل ونجحوا في تسجيل هدفين في الدقيقتين 48 و72 من عمر اللقاء بأقدام كريم العريبي ومالك بعيو.

وبهذه النتيجة، يحصد النجم نقطته الـ12 في المجموعة الثانية، ليحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتصدر المجموعة الثانية في المسابقة مستغلا تعثر الأهلي أمام الهلال السوداني.

وفرّط الأهلي في تقدمه على الهلال وسقط في فخ التعادل (1-1) في السودان ضمن منافسات نفس المجموعة، ليصبح رصيده 11 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ويتأهل كوصيف.