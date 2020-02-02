فاردي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 وصلاح ثالثًا

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي تقام في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز فيها ليفربول برباعية نظيفة، ليصعد صاحب الرقم 11 للمركز الثالث في ترتيب الهدافي "البريميرليج".
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وسجل لليفربول في المباراة التي أقيمت في ملعب أنفيلد، الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبيرلين فيالدقيقة 47 وجوردان هندرسون في الدقيقة 60 ومحمد صلاح سجل في الدقيقتين 71 و90.
وبقي الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي في صدارة الهدافين، وخلفه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ثم داني إنجز لاعب ساوثهامبتون وماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد ومحمد صلاح ثم بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.
ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي: -
المركز الأول جيمي فاردي "ليستر سيتي" بـ 17 هدفًا
المركز الثاني سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي" بـ 16 هدفًا
المركز الثالث داني إنجز "ساوثهامبتون" بـ 14 هدفًا
المركز الرابع ماركوس راشفورد "مانشستر يونايتد" بـ 14 هدفًا
المركز الخامس محمد صلاح "ليفربول" بـ 14 هدفًا
المركز السادس بيير إيميريك أوباميانج "أرسنال" بـ 14 هدفًا
المركز السابع تامي أبراهام "تشيلسي" بـ 13 هدفًا
المركز الثامن ساديو ماني "ليفربول" بـ 11 هدفًا
المركز التاسع هاري كين "توتنهام" بـ 11 هدفًا
المركز العاشر راؤول خيمينيز "وولفرهامبتون" بـ 11 هدفًا.
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