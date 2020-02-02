تعرف على نتائج اليوم الثاني لبطولة الصيد لبراعم القدم

أسفرت مباريات الدور التمهيدي لبطولة الصيد الدولية للبراعم، والتي تقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي وزد بالشيخ زايد عن النتائج التالية.
مواليد 2006
تغلب الزمالك على بتروجت 5/ صفر وسيراميكا على الترسانة بهدف والمقاولون العرب على الجونة 3/صفر ووادي دجله على سموحة 3/1 وتعادل الإسماعيلي مع حرس الحدود 1/1 وشيكو على بلدية المحلة 2/صفر ونجوم المستقبل على 6 أكتوبر 3/صفر وكيبتال ستار على الداخلية 2/1 وتعادل
مصر المقاصة وبيراميدز سلبيا وتعادل اتحاد الشرطة مع حدائق الأهرام سلبيا والشرقية للدخان على الكومي 2/1 والانتاج الحربي على صيد الدقي بهدفين نظيفين
مواليد 2007
المقاولون العرب 2 × صفر بتروجيت
الأهلي 4 × صفر الإنتاج الحربي
الترسانة صفر × 2سيراميكا
بلدية المحلة صفر × 2 حدائق الأهرام
الجونة 2 × 1 مصر المقاصة
الإسماعيلي 1 × 2 حرس الحدود
Zed 3 × 1 بيراميدز
الداخلية صفر ×صفر صيد القطامية
اف سي مصر صفر × صفر الشرقية للدخان
اتحاد الشرطة 1 ×1 سبورتنج
الأوليمبي 2 × 1 صيد أكتوبر
صيد الدقي 1 × 1 وادي دجلة
الزمالك صفر × صفر الإتحاد السكندري
مواليد 2008
الزمالك 5 × صفر بتروجيت
المقاولون العرب 3 × صفر الجونة
زد - بيراميدز صفر-1
الأهلي 2 × صفر وادي دجلة
الإسماعيلي 2 × صفر حرس الحدود
نجوم المستقبل صفر × صفر سموحة
صيد الدقي صفر × 4 الإنتاج الحربي
اف سي مصر 4 × صفر صيد القطامية
الترسانة 2 × 1 مصر الجديدة
الداخلية 2 × 1 حدائق الأهرام
اتحاد الشرطة صفر × صفر الشرقية للدخان
بلدية المحلة صفر × 2 شباب الأميرية
الأوليمبي 1 × 1 شيكو
صيد بورسعيد 1 × صفر المرج
مواليد 2009
الإسماعيلي 3 × صفر حدائق الأهرام
الأهلي 1 ×صفر بيراميدز
الزمالك 3 × 2 سموحة
سموحة ب 2 × صفر صيد القطامية
صيد الدقي صفر × 2 الجونة
زد- بتروجيت صفر/6
نجوم المستقبل 2 × صفر الأوليمبي
اتحاد الشرطة 2 × 2 سيراميكا
الإنتاج الحربي 3 ×صفر مستقبل وطني
الترسانة صفر × 1 الشرقية للدخان
الداخلية 1 × صفر صيد أكتوبر
المقاولون العرب 1 × صفر وادي دجلة
مواليد 2010
زد 1- صفر الجونة
المقاولون العرب 1 × صفر الإنتاج الحربي
الزمالك 1 × 1وادي دجلة
هليوبوليس 2 × صفر حدائق الأهرام
الأهلي 2 × 1 سموحة ب
الإسماعيلي2 × صفر بتروجيت
صيد أكتوبر 2 × 1 نادي 6 أكتوبر
الداخلية 1 × 1 الشرقية للدخان
اتحاد الشرطة 2 × 3 مصر الجديدة
شيكو صفر × 2دريمز
صيد الدقي صفر × 2 سموحة
الترسانة 1 × صفر الشباب المسلمين
وتقام البطولة في الفترة من 31 يناير وحتى 7 فبراير الجاري ،بمشاركة 41 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج اليوم الثاني لبطولة الصيد لبراعم القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.