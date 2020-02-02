الزمالك يهدي درع وعلم النادي لسفير مصر بأنجولا

لبت بعثة نادي الزمالك فى لواندا دعوه السفير المصرى بأنجولا محمد صفوت على العشاء بمنزله بمنطقه تلاتونا بالعاصمه الانجوليه في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس البعثه والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وأعضاء الجهاز الإداري ومن اللاعبين محمد عنتر ومن السفاره طارق يوسف القنصل وايهاب أحمد الملحق المالي و احمد كمال الملحق الإداري وعبد الله أحمد عضو السفارة . وايهاب أحمد الملحق المالي و احمد كمال الملحق الإداري وعبد الله أحمد عضو السفارة . ووجه المستشار أحمد جلال الشكر للسفير على الحفاوة البالغه التى حظي بها الفريق منذ وصوله انجولا وتوفير كل الإمكانات لخدمه الفريق ناقلا تحيات وشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي للسفارة المصريه. وشكر المستشار مرتضى منصور رئيس النادي للسفارة المصريه. وقام جلال في نهايه الاحتفالية بتسليم درع النادي إلى السفير المصرى كما قام الفرنسي كارترون بإهداء علم النادي للسفير ومحمد عنتر فانله النادي. ووجه السفير الشكر البعثه معربا عن سعادته بوجودها في أنجولا متمنيا لها التوفيق في البطولة الافريقيه وتعادل الزمالك سلبيا اليوم مع أول أغسطس الانجولي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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