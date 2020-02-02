تشيلسي وليفربول فشلا في ضم نجم ليل الفرنسي

لم يقم فريق تشيلسي الإنجليزي بأي تعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس الجمعة، وذلك على الرغم من هذا "الميركاتو" يأتي عقب العقوبة التي كان يعانيها النادي من إيقاف التعاقدات لسوقين الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وهذا بسبب مخالفات في التعاقدات مع اللاعبين الشباب.
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كان "البلوز" مهتمًا بعدد من اللاعبين في يناير، مثل البلجيكي داريس ميرتينيز، نجم نابولي الإيطاليوإيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان وتيمو فيرنر، نجم فريق لايبزيج وأخيرًا موسى ديمبلي، لاعب فريق ليون الفرنسي.
واحد من هؤلاء الذين أراد تشيلسي التعاقد معهم في يناير بوباكاري سوماري، لاعب خط وسط ليل الفرنسي، الذي كان هناك اهتمام أيضًا من مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول.
واللاعب قد رفض بالفعل الانتقال إلى أندية نيوكاسل وتشيلسي وليفربول وولفرهامبتونوبورسيا دورتموند، في يناير، حيث طلب ناديه 45 مليون جنيه إسترليني مشيرًا إلى أنه وعد ناديه ليل بأن سيبقى طوال الموسم.
وساد التعادل بهدفين لمثليهما مباراة ليستر سيتي وتشيلسي والتي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بحيث سجل هارفي بارنيس في الدقيقة 54 وبن تشيلول في الدقيقة 64 للثعالب، أما هدفين البلوز فجاءا عن طريق الألماني أنطونيو روديجير في الدقيقتين 46 و71.
بقي ليستر سيتي في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، أما تشيلسي ففي المركز الرابع بـ 41 نقطة.
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