إصابة مترجم فايلر جراء إلقاء الجماهير السودانية زجاجات فارغة

تعرض عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لإصابة خفيفة نتيجة إلقاء الزجاجات الفارغة من جانب جماهير نادي الهلال السوداني بحسب مراسل قناة الأهلي في السودان.

ويتواجد لاعبو الأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء تحت حماية أمنية مشددة بينما حضر محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة مع السفير المصري بالسودان في قاعة الشخصيات المهمة باستاد الجوهرة الزرقاء.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال بهدف لكل منهما. بحسب مراسل قناة الأهلي في السودان.ويتواجد لاعبو الأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء تحت حماية أمنية مشددة بينما حضر محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة مع السفير المصري بالسودان في قاعة الشخصيات المهمة باستاد الجوهرة الزرقاء.وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الهلال بهدف لكل منهما.

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