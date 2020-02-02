فرضت الجهات الأمنية السودانية إجراءات مشددة في ملعب الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان بمجرد إطلاق صافرة الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الهلال السوداني والأهلي في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي بعد تعادله مع الهلال بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة.

وفرضت الجهات الأمنية حصاراً على الحكم رضوان جيد ولاعبي الأهلي والجهاز الفني في غرف الملابس. الذي أدار مباراة الهلال السوداني والأهلي في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي بعد تعادله مع الهلال بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة.وفرضت الجهات الأمنية حصاراً على الحكم رضوان جيد ولاعبي الأهلي والجهاز الفني في غرف الملابس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات مشددة لتأمين لاعبي الأهلي وحكم اللقاء بعد انتهاء مباراة الهلال السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.