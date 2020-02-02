تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

اكتمل عِقد الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات من البطولة القارية، وشهدت 6 فرق عربية.

وشهد ربع نهائي البطولة الإفريقية تواجد الزمالك والأهلي بعد أن حجز كل منهما البطاقة الثانية في مجموعته.

وأنهى الزمالك مرحلة المجموعات محتلًا وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط خلف مازيمبي المتصدر برصيد

14 نقطة، في حين تأهل الأهلي محتلًا وصافة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

وبتلك النتائج يبتعد الأهلي والزمالك عن مواجهة بعضهما نظرًا للوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص بإجراء قرعة بين أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات الأخرى.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل 8 فرق لربع نهائي البطولة توجت باللقب الإفريقي سابقًا.

وفيما يلي الفرق الثمانية المتأهلة لربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

المجموعة الأولى

1- مازيمبي الكونغولي برصيد 14 نقطة.

2- الزمالك المصري برصيد 9 نقاط.

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المجموعة الثانية

1- النجم الساحلي التونسي برصيد 12 نقطة.

2- الأهلي المصري برصيد 11 نقطة.

المجموعة الثالثة

1- صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 14 نقطة.

2- الوداد البيضاوي المغربي برصيد 9 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- الترجي التونسي برصيد 11 نقطة.

2- الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 11 نقطة.