الأهلي يهدر فوزاً سهلاً على الهلال السوداني..ويتأهل إلى ربع نهائي إفريقيا بالوصافة

تأهل فريق الأهلي لدور الثمانية- ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تعادله مع نظيره الهلال السوداني بهدف لكل منهما بستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات" الثانية" للبطولة، في لقاء عصيب.

تقدم الأهلي بهدف لمحمد أفشه في الدقيقة 48، وتعادل للهلال البديل عبد الرازق عمر في الدقيقة 96 بعد توقف زاد عن 8 دقائق في الدقيقة 75 و قبل احراز الهلال هدف التعادل لنزول جماهير الهلال ارض الملعب احتجاجا على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد وتجاهله ركلة جزاء.

ارتفع رصيد الأهلي الى 11 نقطة في المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي، الذى تغلب على بلاتينيوم الزيمبابوى بهدفين نظيفين بمدينة سوسة التونسية ورفع رصيده الى 12 نقطة، بينما ودع الهلال البطولة لتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث وبلاتينيوم رابعا بنقطة واحدة.

جاء اللقاء غريبا ومثيرا على مدار الشوطين، وأضاع الاهلي فوزا سهلا على مدار الشوطين خاصة البديل محمود كهربا الذى اضاع فرصتين احداهما انفراد كامل والمرمى خالي بعد مراوغة الحارس جمال سالم .

ظهر الاهلي بمستوى مميز خلال الشوطين وحاول الهلال الاعتماد على المرتدات وتلاشت محاولاته النادرة بعيدا عن الثلاث خشبات حيث لم يختبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

بإستثناء الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء بعد إستئناف المباراة ثانية.

الشوط الأول

فاجأ الأهلي منافسه بهجوم وضغط مبكرا اربك دفاعاته خاصة مع انطلاقات مجدي أقفشه وحسين الشحات وعمرو السوليه ومن ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء الى داخل المنطقة يشتت الدفاع الهلالي.

تحمل رباعي دفاع الهلال السمؤال ميرغني وعفار الدمازين واطهر الطاهر وعبد اللطيف بوي حمل مواجهة الهجوم الأحمر المتنوع وان عابه عدم التواصل حرصا على تامين دفاعاته وخوفا من مرتدات مع سرعة الثلاثي بشة، ووليد بخيت ، وعماد محسن.

حاول الهلال ولكنها جاءت على استحياء ومنها تسديدة عشوائية من بشه بعيدا عن المرمى

نجح عمرو السوليه في قيادة فريقه لشن عدد من الهجمات من العمق انتهت بتسديدة قوية من اقفشه ومن سوء حظة اصطدمت بسياق احد المدافعين ولم تصل في إتجاه المرمى.

بات اختراق دفاعات الهلال سهلا لفارق الخبرة والمهارة بين هجوم الأهلي والدفاع السوداني ومن ضربة حرة مباشرة الى داخل المنطقة يرتقي رامي ربيعة المدافع المتقدم الى فوق العارضة.

ضغط الهلال في الدقائق الاخيرة ويسدد نصر الدين الشغيل بعد

عدة تمريرات بعيدا عن المرمى.

الشوط الثاني

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بدأ الشوط الثاني بهجوم للأهلي بنفس سيناريو الشوط الاول مع محاولات متواضعة وعلى استحياء للهلال بسبب ضعف الكثافة العددية وغياب القائد وصانع لعب مميز وهداف

لعب دفاع الأهلي بسبب كل هذا مستريحا وعجز وليد بخيت وبشة ونصر الدين الشغيل في اختراق دفاعات الأهلي

هدف احمر

في الدقيقة 48 ومن هجمة منظمة من السولية المايسترو الى حسين الشحات على حدود المنطقة يمينا يلعب بدوره عرضية لم يجد محمد أقفشه من وضع الكرة داخل المرمى وسط غياب الرقابة والتمركز الجيد من دفاعات الهلال

يهاجم الهلال دون خطورة حقييقية ويسقط محمد الطيب الذى لعب بديلا للعراقي عماد محسن ويحتج اللاعبون والجماهير لتجاهل الحكم المغربي رضوان جيد لركلة جزاء بزعم صحتها.

في الدقيقة 75 تتوقف المباراة لمدة 8 دقائق لنزول بعض الجماهير لأرضية الملعب ويستأنف الحكم اللقاء بعد خروجها من الملعب.

بعد استئناف المباراة يهدر محمود كهربا الذى تم الدفع به بدلا من بغرابة بعد ان راوغ الحارس جمال سالم والمرمى خالي يضع الكرة بجوار القائم

بعدها يهدر كهربا بتسديدة على حدود المنطقة بعد تباطئ يبعد الكرة الحاترس بسهولة.

في الوقت المحتسب بدل من الضائع والذى وصل الى 10 دقائق كاد يسجل الاهلي أكثر من هدف بسبب الافراط الهجومي للهلال سعيا لإدراك التعادل.

هدف التعادل

يضغط الهلال بقوة على غير المتوقع في الدقائق الاخيرة وفي الدقيقة 96 ومن كرة داخل منطقة الجزاء يمرر بشه للبديل عبد الرازق عمر يسدد داخل المرمى مسجلا هدف التعادل.

بعد الهدف يسجل الهلال هدف ويشير الحكم المساعد بتسلل واضح ويلغى هدف للهلال غير صحيح وتحتج الجماهير كالعادة.