الهلال السوداني يفاجئ الأهلي بهدف التعادل في الوقت البديل للشوط الثاني

نجح فريق الهلال في إدراك هدف التعادل أمام الأهلي، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف عبر اللاعب عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لشوط اللقاء الثاني.

تصبح النتيجة تعادل إيجابي بهدف لمثله.

الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.جاء الهدف عبر اللاعب عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لشوط اللقاء الثاني.تصبح النتيجة تعادل إيجابي بهدف لمثله.

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