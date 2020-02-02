الفيحاء يفوز على الفيصلي في الدوري السعودي

حقق فريق الفيحاء فوزا مهما على نظيره فريق الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرمن بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح أهداف اللقاء لاعب الفيصلي يوسف الجبلي في الدقيقة ٣٦ من زمن اللقاء.
بينما أحرز أهداف الفيحاء كلا من كارلوس فيلانويفا وعبدالكريم القحطاني في الدقيقتين ٣٩، ٩١ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الفيحاء المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢١ نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز الثامن برصيد ٢٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة
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