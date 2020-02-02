كريم عريبي يبتعد عن موليكا في صدارة جدول هدافي دوري أبطال أفريقيا

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رد الهداف الجزائري المتميز “كريم عريبي” على المهاجم الكونجولي “موليكا” بتسجيل هدفه العاشر في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، عندما هز شباك بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليقود النجم الساحلي للفوز 2/صفر وتصدر المجموعة الثانية مساء اليوم السبت 1-2-2020 على ملعب رادس في تونس.
ودخل الكونجولي “جاكسون موليكا” صراع المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2020/2019 ظهر يوم السبت، حين أحرز ثنائية أمام زيسكو يونايتد في الجولة السادسة للمجموعة الأولى، ليرفع رصيده لـ 7 أهداف في المركز الثاني، متفوقًا على لاعب الزمالك المصري “مصطفى محمد“، ولاعب نادي أول أغسطس الأنجولي “كريستوفاو باسينسا مابولولو”.
وكان رصيد أهداف كريم عريبي قد توقف عند 9 أهداف منذ ثلاث جولات مضت، فقد عجز عن التسجيل بعد ثنائيته على ملعب بلاتينيوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، رغم مشاركته أمام الهلال السوداني ذهابًا وإيابًا ثم أمام الأهلي المصري في القاهرة.
جناح الأهلي “حسين الشحات” المصنف كأغلى لاعب في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف، وهو نفس رصيد نجم اتحاد العاصمة الجزائري “زكريا بن شاعة” والنجم المغربي “أشرف بن شرقي” المنضم في الميركاتو الصيفي الماضي لصفوف الزمالك من الهلال السعودي.
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- القائمة أدناه تشمل الأهداف المُسجلة في المراحل التأهيلية + مرحلة دور المجموعات، حيث يَمنح الكاف لقب الهداف بناء على الأهداف التي يُسجلها كل لاعب بدءًا من الدور التأهيلي الأول، وليس بدءًا من مرحلة دور المجموعات كما هو معمول به في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
جدول هدافي البطولة 2020/2019 منذ الدور التأهيلي الأول
|
اللاعب ????????
|
النادي ????
|
عدد الأهداف ⚽️ + التمريرات الحاسمة ????
|
كريم العريبي ????????
|
النجم الساحلي – تونس
|
10
|
جاكسون موليكا ????????
|
مازيمبي – الكونجو الديمقراطية
|
7
|كريستوفاو باسينسا مابولولو ????????
|
بريميرو دي أوجوستو – أول أغسطس – أنجولا
|
6
|
مصطفى محمد ????????
|
الزمالك . – مصر
|
6
|حسين الشحات ????????
|
الأهلي – مصر
|
5
|
زكريا بن شاعة ????????
|
اتحاد العاصمة – الجزائر
|
5
|
أشرف بن شرقي ????????
|الزمالك – مصر
|
5
|أمين محيوص ????????
|
اتحاد العاصمة – الجزائر
|
5
|
صلاح محسن ????????
|
الأهلي – مصر
|
4
|
بيرفيكت شيكواندي ????????
|
بلاتينيوم – زيمبابوي
|
4
|
أيوب الكعبي ????????
|
الوداد البيضاوي – المغرب (انتهت اعارته مع الفريق)
|
4
|
محسن متولي ????????
|
الرجاء البيضاوي – المغرب
|
4
|
بدر بانون ????????
محمد موسى الضي ????????
|الرجاء البيضاوي – المغربي
الهلال – السودان
|
4
4
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