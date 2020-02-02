أهداف مباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

اكتفى الهلال السوداني بنقطة واحدة من مواجهته المشتعلة ببطل مصر الأهلي، في قمة مباريات اليوم الأخير من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة برصيد 10 نقاط، ليسمح بتأهل الأهلي بـ 11 نقطة، كوصيف للمجموعة الثانية التي تصدرها النجم الساحلي برصيد 12 نقطة بعد فوزه على بلاتينيوم الزيمبابوي في نفس الوقت.

وأضاع الأهلي العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الحارس “جمال سالم” لإنهاء المباراة منذ الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني نجح لاعب الوسط المتميز “محمد مجدي أفشة” في تسجيل هدف التقدم بمتابعة مذهلة لعرضية حسين الشحات في الدقيقة 48.

وقبل نهاية اللقاء بحوالي 15 دقيقة، اقتحم أكثر من مشجع أرض الملعب للاحتجاج على الحكم المغربي “رضوان جيد”.

واستمرت الاحتجاجات في المدرجات وإلقاء المقذوفات المختلفة على أرض الملعب أثناء توقف اللعب لأكثر من 10 دقائق.

وبعد استئناف اللعب أهدر الوافد الجديد في الميركاتو الشتوي “محمود كهربا” الهدف الثاني على الأهلي بتعامله برعونة كبيرة من إنفراد تام بمرمى الهلال.

وتبعت فرصة محمود كهربا تصويبة قوية من محمد هاني فوق العارضة من داخل منطقة الجزاء، وتصويبة أخرى من حسين الشحات جوار القائم الأيمن بياردتين.

وفي الدقيقة 90، احتسب الحكم 12 دقيقة كوقت بدل من ضائع تمكن خلالهم فريق الهلال من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب البديل “عمر عبد الرزاق” بعد متابعة كرة ذكية تسلمها داخل منطقة الجزاء من أحد زملائه وسط غفلة من قلبي دفاع الأهلي.

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ودانت السيطرة للهلال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد ينجح في تسجيل هدف الفوز رغم العشوائية الكبيرة التي ظهرت على هجماته.

وألغى الحكم رضوان جيد هدفًا جديدًا للهلال في الدقيقة 98 بداعي التسلل، ونال المزيد من الانتقادات من الجماهير.

وبعد اطلاق الحكم المغربي لصافرة نهاية اللقاء، اقتحمت العديد من الجماهير أرض الملعب للاعتداء عليه، لكن الأمن السوداني تدخل في الوقت المناسب.

وظل الأمن السوداني ملتفًا حول الحكم رضوان جيد لأكثر من 20 دقيقة بعد انتهاء المباراة وخروج لاعبي الفريقين من أرض الملعب.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب السلام، كانت قد انتهت بتفوق الفريق القاهري، بهدفين دون رد.

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أهداف مباراة الأهلي والهلال