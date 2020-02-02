أهداف مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم فى دوري أبطال أفريقيا

حقق النجم الساحلي فوزاً مريحاً امام ضيفه بلاتينيوم الزيمباوي بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 1-2-2020، على الملعب الأولمبي بسوسة، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تقدم النجم بهدفين نظيفين سجلهما كريم العريبي ومالك بعيو في الدقيقتين 48 و72.

وبهذا الفوز تأهل النجم الساحلي بدور المجموعات الى دور الثمانية فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، رفق النادي الاهلي المصري وصيف المجموعة برصيد 11 نقطة، بعد ان تعادل امام الهلال السوداني ثالث المجموعة برصيد 10 نقاط، ويتذيل المجموعة بلاتينيوم برصيد نقطة واحدة.

إليكم فيديو أهداف مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم فى دوري ابطال افريقيا..

هدف النجم الاول 1-0

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هدف النجم الثاني 2-0