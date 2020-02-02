مانشستر يونايتد يهدر فرصة التقدم إلى المركز الخامس

أهدر مانشستر يونايتد فرصة التقدم إلى المركز الخامس بعد تعادله مع ضيفه ولفرهامبتون بدون أهداف في الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



ورفع يونايتد رصيده إلى 35 نقطة، وظلّ سادساً، وبفارق الأهداف فقط عن ولفرهامبتون 35 نقطة في المركز السابع.



وأشرك النرويجي سولشاير لاعبه الجديد البرتغالي بورنو فرنانديش من البداية إلا أن سيطرة الشياطين الحمر على المباراة (64 بالمئة) لم تشفع لهم بهز شباك البرتغالي روي باتريسيو.

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